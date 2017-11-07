18:17 07 ноября 2017 0

На фото пострадавшая Марина Логинова и ее муж Алексей Фото: пресс-служба УПЧ Челябинской области

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой обратились коллеги челябинки Марины Логиновой, которая пострадала в Таиланде. О случившемся они узнали от мужа пострадавшей Алексея. Он находится рядом с Мариной в госпитале, куда ее поместили тайские врачи, и ежедневно информирует о состоянии жены, сообщают в пресс-службе УПЧ Челябинской области.

Как рассказывает муж пострадавшей, на данный момент Марина Логинова находится в коме. Когда придёт в себя, врачи не знают. Сейчас лечение оплачивает страховая компания. Но 7 ноября примерно к 12 часам дня страховой лимит в 40 тысяч долларов был исчерпан, и дальше пребывание в таиландской больнице пострадавшей составит 170 тысяч рублей в день за счёт собственных средств.

По словам медиков, несмотря на то, что пострадавшая туристка находится в коме, её можно транспортировать в Россию только с помощью спецборта МЧС. Однако из-за длительных выходных Алексей не мог связаться ни с консульством России в Таиланде, ни с представителями власти Челябинской области. Это и послужило поводом для обращения к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

Марина Логинова на велопрогулке в Таиланде Фото: пресс-служба УПЧ Челябинской области

Также в пресс-службе передают информацию о том, что после проведения МРТ в ближайшее время потребуется еще одна операция по удалению гематом. Предполагаемая сумма операции — 150 тысяч бат, что составляет примерно 300 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» передавало, что возвращение на родину челябинки, которая разбилась в Таиланде, обойдется в семь миллионов.