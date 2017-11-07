20:10 07 ноября 2017 0

В Тюмени телефонные террористы «заминировали» сразу несколько крупнейших ТЦ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Несколько крупных торговых центров были эвакуированы в Тюмени. Причиной эвакуации стали сообщения о заложенных взрывных устройствах и обнаружение подозрительных предметов, сообщают в соцсетях тюменцы.

Торговые центры «Сити-молл», «Остров» и «Фаворит» были эвакуированы в Тюмени во вторник, 7 ноября, из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Как пишут тюменцы в соцсети «ВКонтакте», подобное сообщение могло поступить и в отношении ТЦ «Панама», но там эвакуация не проводилась, хотя сотрудники полиции в сопровождении кинологов с собаками осмотрели помещения торгового центра. Всего, по словам источника «URA.RU», было «более трех» сообщений о заминированных ТЦ. Кроме того, как сообщил источник, поступали сообщения о подозрительных пакетах, оставленных возле аптеки «Фармленд» на улице Республики и на улице Метелевской.

В комментариях под сообщениями об эвакуациях «ВКонтакте» часть горожан скептически отзываются об угрозах терактов. Другие настроены менее благодушно: «Ну не знаю ложь, не ложь, тем не менее людей эвакуируют из торговых центров и находят записки с угрозами. Хочешь — не хочешь поверишь», — пишет Виктория У. Другие горожане удивляются организации эвакуационных мероприятий. «Отличная эвакуация, просто класс, — пишет Дмитрий Р., — все вышли и встали у порога. Ждем, когда взрыв произойдет и все полетит на нас. Организованность на высшем уровне».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области ограничились следующим коротким комментарием: «По всем поступающим в органы внутренних дел сообщениям о подозрительных предметах сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия». Сообщить, какие именно ТЦ были «заминированы», в пресс-службе отказались. В РУ ФСБ по Тюменской области от комментариев также отказались.

Ранее в Тюмени станция скорой помощи получила письмо, похожее на анонимное сообщение, о минировании общественных мест в ХМАО. На поиск бомбы в анонимке отводились сутки.