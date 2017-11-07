На севере Ямальского района, в Сеяхинской и Ямальской тундрах оленеводы столкнулись с серьезной проблемой. Несвойственное территории количество диких северных оленей там «сманивает» за собой одомашненных.
Оленеводы обратились по этому вопросу к депутату Заксобрания ЯНАО Эдуарду Яунгаду, и сейчас он готовит запросы в различные окружные департаменты, связанные с природопользованием. Таким образом местные власти пытаются помочь оленеводам. Причина ухода одомашненных оленей за дикими животными кроется в том, что «олени чувствуют силу и превосходство „дикаря“ и следуют за ним как за вожаком», — пояснил Яунгад.
Но решение проблемы не лежит на поверхности.«На Ямале введен мораторий на отстрел северного оленя. Оленеводы могут только отпугивать животное. Проблема сманивания домашних оленей „дикарями“ существует давно, и не только в Ямальском районе, но комплексных мер по её решению пока не принималось», — цитирует депутата «Север-Пресс».
Специалисты не торопятся с выводами о масштабах проблемы, готовясь к более подробному изучению этого вопроса. «Сейчас сведения и о количестве „дикарей“, и о количестве ушедших с ними оленей разноречивы», — отметил замдиректора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав Жедулев. «У нас есть информация о том, что сейчас началось движение дикого северного оленя с севера на юг, что для него несвойственно. Обычно его ареал обитания — это остров Белый и самая северная оконечность полуострова Ямал с популяцией около двух с половиной тысяч голов. Для того чтобы оценить масштабы проблемы, в ближайшее время специалисты вылетят на север полуострова Ямал. Из поселка Сеяха они возьмут проводников, облетят территорию и сделают выводы», — заявил Жедулев.
Жедулев также напомнил, что популяция дикого северного оленя занесена в Красную книгу ЯНАО. Специалисты должны первым делом оценить численность таких оленей, а затем предпринимать какие-либо меры, передает издание «Север-Пресс».
Ранее был организован специальный авиарейс для оленей, которых перевозили в Якутск. Животных доставляли из отдалённых улусов на самолёте АН-26, передает RT.