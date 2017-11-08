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08 ноября 2017
07 ноября 2017
02:59  08 ноября 2017 0

Совфед придумал новую должность для уволенного Путиным губернатора. Для этого пришлось удлинить стол

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Чтобы все шесть вице-спикеров уместились за столом, его пришлось удлинятьФото: Владимир Андреев © URA.RU

В среду, 8 ноября, Совет Федерации, как ожидается, назначит бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака на пост шестого вице-спикера палаты. Сейчас такой должности не существует, но она будет создана на этом же заседании.

С предложением о назначении Турчака, как рассказал РИА «Новости» источник в верхней палате парламента, выступит спикер Валентина Матвиенко. При этом, по словам собеседника агентства, чтобы все шесть вице-спикеров смогли усесться за столом президиума в зале заседаний, стол пришлось удлинить. Эта работа якобы идет уже две недели.

Президент России Владимир Путин, напомним, подписал указ об отставке Турчака еще 12 октября этого года. В этот же день экс-губернатор Псковской области решением премьер-министра Дмитрия Медведева назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета фракции «Единая Россия». Чуть позже, 2 ноября, Андрей Турчак был делегирован сенатором от Законодательного собрания Псковской области, пишет «Национальная служба новостей».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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