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08 ноября 2017
07 ноября 2017
04:53  08 ноября 2017 0

Украина ввела санкции против 18 компаний из России. В списке — даже поставщик угля

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
Целый ряд российских компаний попали в санкционный список УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минэкономразвития Украины ввело санкции против 18 российских компаний. Об этом говорится в указах от 30 октября, опубликованных на сайте министерства.

В «черный список» вошли предприятия пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования. Среди них, в частности, значатся «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Белгородский хладокомбинат» «Волма-маркетинг» и другие.

Интересно, что под санкции попала и компания «Южтранс», которая поставляет Украине дефицитный уголь антрацитовой групп, пишет «Национальная служба новостей».

В июле президент Украины Петр Порошенко в беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что больше всех заинтересован в снятии санкций с России, поскольку этот шаг неразрывно связан с «миром и освобождением украинской территории».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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