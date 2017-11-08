04:53 08 ноября 2017 0

Целый ряд российских компаний попали в санкционный список Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минэкономразвития Украины ввело санкции против 18 российских компаний. Об этом говорится в указах от 30 октября, опубликованных на сайте министерства.

В «черный список» вошли предприятия пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования. Среди них, в частности, значатся «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Белгородский хладокомбинат» «Волма-маркетинг» и другие.

Интересно, что под санкции попала и компания «Южтранс», которая поставляет Украине дефицитный уголь антрацитовой групп, пишет «Национальная служба новостей».

В июле президент Украины Петр Порошенко в беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что больше всех заинтересован в снятии санкций с России, поскольку этот шаг неразрывно связан с «миром и освобождением украинской территории».