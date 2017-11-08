Программа расселения из аварийного жилья показала неэффективность

06:55 08 ноября 2017 0

За пять лет в России не убавилось аварийного жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За последние пять лет в России ничуть не убавилось количество аварийного жилья [11 млн кв.м], несмотря на программу по его расселению. В Министерстве строительства такой результат объяснили тем, что немалая часть домов была построена еще в середине прошлого века.

Цифру в 11 млн квадратов «Известиям» озвучила глава департамента городской среды Минстроя Оксана Демченко. Программа по расселению на 2014—2017 годы была реализована на 95%, однако пока одни дома расселялись, другие в это время приходили в негодность. Сдерживать распространение этой проблемы, по ее словам, помогает лишь капремонт, но очевидно, что властям нужно разработать постоянно действующие механизмы расселения.

В частности, эксперт предложила дать возможность собственникам ветхого жилья участвовать в проектах строительства новых домов на том месте, где стояло их прежнее жилье. Желающих дожидаться завершения возведения новостройки немало, добавила Демченко.

Пока власти расселяют одни дома, ветшают другие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по вопросам ЖКХ Галина Хаванская полагает, что постоянным механизмом расселения может стать реновация, проектом которого она сейчас занимается. По ее словам, программа для регионов будет значительно отличаться от московской, поскольку речь будет идти не только о сносе, но и реконструкции домов.

Этот вопрос, как отмечает издание, парламентарий поднимала во время «Прямой линии с президентом» в июне этого года. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным обсуждение федеральной реновации, однако в первую очередь необходимо расселить аварийный фонд.

Проблему в этой стратегии видит соучредитель гильдии архитекторов и инженеров Ирина Ирбитская. ПРограмма переселения направлена на здания, которые сильно разрушены, а в России необходим механизм, который бы не позволял доводить здания до такого состояния.

В мае этого года Путин поручил российскому правительству и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До этого времени работа фонда Жилищно-коммунального хозяйства должна быть продлена, сообщал RT. Незадолго до этого, напомним, российский лидер призвал губернаторов взять на себя персональную ответственность за программу по расселению:

«Обращаюсь к губернаторам, которые в сроки явно не укладываются, причём по причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов. Прошу взять на себя персональную ответственность, коллеги, за ситуацию», — заявлял Владимир Путин.