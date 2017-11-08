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Главные новости Челябинской области
11:29  08 ноября 2017 0

Пятого не нашли. Спасатели завершили активную фазу поисков жертв трагедии на челябинском озере

Спасатели прекратили поиск пятого погибшего на АргазяхФото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели завершили активную фазу поисков пятого утонувшего во время инцидента с перевернувшейся лодкой на озере Аргази в Аргаяшском районе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. С момента трагедии, которая произошла 1 ноября, найдено четыре тела из пяти погибших.

В поисковой операции участвовали четыре группы от Мобильного, Кыштымского и Златоустовского спасотрядов. Тела погибших искали и с воздуха. Также было задействовано две мотолодки, два катера, пять единиц техники, шесть комплектов водолазного снаряжения, два подводных видеокомплекса, один эхолот и четыре спутниковых навигатора.

Отметим, 1 ноября на водоеме перевернулась лодка, в которой было пять человек, из них только двое в спасательных жилетах. Помощь тонувшим попытались оказать двое полицейских. Они подняли всех на борт, но и их лодка перевернулась. Из семерых оказавшихся в воде до берега добрались только двое мужчин. Остальные, в том числе сотрудники полиции, погибли.

По факту гибели людей в региональном СКР возбудили уголовное дело по ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, те пятеро человек, что отправились на прогулку по озеру, были пьяны.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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