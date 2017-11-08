16:03 08 ноября 2017 0

Дмитрий Песков считает разрыв отношений между РФ и Украиной ошибкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разрыв дипотношений между Киевом и Москвой в первую очередь нанесет урон по украинцам и россиянам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, решение украинской стороны разорвать дипломатические отношения с Москвой является суверенным делом Украины. По словам пресс-секретаря российского президента, решение Киева не приведет ни к чему хорошему и в первую очередь пострадают простые граждане РФ и Украины, пишет информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что 16 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект «О реинтеграции Донбасса», в котором предлагается разорвать дипломатические отношения с Россией. Большинство парламентариев его намерены поддержать, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Если закон подпишет глава Украины Петр Порошенко, российские дипучреждения на Украине будут закрыты, как и украинские в России, уточняет портал «Русская планета». Представлять интересы Украины в России будет Белоруссия или Швейцария, добавляет «Федеральное агентство новостей». Инициатором законопроекта, напомним, стал депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник. Он считает, что отношения между Россией и Украиной и так уже фактически разорваны.