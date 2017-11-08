{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Ямала
17:42  08 ноября 2017 0

Предприимчивый ямалец спилил буровую вышку «Газпрома», чтобы сдать ее в металлолом

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ, добыча, нефть, буровая вышка
Старую буровую вышку хотели сдать в черметФото: media.gazprom-neft.ru

Ямалец на тягаче пытался вывезти распиленную на части буровую вышку с территории «Газпромнефть-Муравленко». Его поймала служба безопасности предприятия, сообщил телеграмм-канал «Газ-Батюшка».

Злоумышленника задержали в районе поселка Ханымей недалеко от газового куста №16. Спиленная вышка была старой и не работала. Предприимчивый гражданин собирался сдать ее по кускам в чермет.

В пресс-службе окружного управления МВД нашему агентству попытку кражи подтвердили. Там добавили, что задержанный — житель города Муравленко 1965 года рождения. Он прибыл на открытый участок одного из месторождений Пуровского района на автомобиле «Урал». Причиненный организации ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей.

Возбужденно уголовное дело. Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили «URA.RU» в полиции.

Собственные источники агентства в нефтегазовой среде отмечают, что подобные случаи в регионе не редкость. Распространены они в основном в восточной части, где расположены почти все пункты сбора металлолома округа. Собеседник отмечает, что почти в любой компании, принимающей лом, знают, откуда берется металл. Принимают его только в распиленном виде, чтобы трудно было опознать.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров