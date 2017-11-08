Ямалец на тягаче пытался вывезти распиленную на части буровую вышку с территории «Газпромнефть-Муравленко». Его поймала служба безопасности предприятия, сообщил телеграмм-канал «Газ-Батюшка».
Злоумышленника задержали в районе поселка Ханымей недалеко от газового куста №16. Спиленная вышка была старой и не работала. Предприимчивый гражданин собирался сдать ее по кускам в чермет.
В пресс-службе окружного управления МВД нашему агентству попытку кражи подтвердили. Там добавили, что задержанный — житель города Муравленко 1965 года рождения. Он прибыл на открытый участок одного из месторождений Пуровского района на автомобиле «Урал». Причиненный организации ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей.
Возбужденно уголовное дело. Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили «URA.RU» в полиции.
Собственные источники агентства в нефтегазовой среде отмечают, что подобные случаи в регионе не редкость. Распространены они в основном в восточной части, где расположены почти все пункты сбора металлолома округа. Собеседник отмечает, что почти в любой компании, принимающей лом, знают, откуда берется металл. Принимают его только в распиленном виде, чтобы трудно было опознать.