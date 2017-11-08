Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Ушаков в самое ближайшее время сложит полномочия парламентария. В ЗСО ждут его заявления, которое будет подано ориентировочно к концу недели. «Такого заявления пока нет», — сообщил «URA.RU» спикер Заксобрания Владимир Мякуш.
По информации «URA.RU», Ушаков займет должность заместителя министра строительства области. Эта ставка вакантна с тех пор, как прежний замминистра Виталий Передерий был назначен директором «Конгресс-холла», структуры, отвечающей за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
Владимир Ушаков до 2014 года занимал должность вице-мэра Магнитогорска, потом возглавил группу компаний «Синай», принадлежащую Борису Дубровскому. Активы «Синая» переданы в оперативное управление. В 2015 году Ушаков избрался в Заксобрание по спискам «Единой России» от Троицка и Троицкого района. Довыборов в ЗСО не будет, в «ЕР» передадут мандат одному из кандидатов по спискам партии. Также Ушаков сложит с себя полномочия гендиректора группы «Синай».
«Если встанет вопрос о передаче мандата, то процедура будет долгой, — прокомментировал „URA.RU“ Владимир Мякуш, лидер регионального отделения „ЕР“. — Мы должны сначала рассмотреть кандидатуры тех, кто входил в территориальную группу, в которой баллотировался Ушаков. И если кандидаты откажутся, будем передавать мандат в другую группу».