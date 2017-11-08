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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
20:39  08 ноября 2017 0

Депутат челябинского ЗСО сдаст мандат и поступит на работу к губернатору

Горсобрание. Магнитогорск, ушаков владимир
Владимир Ушаков сдаст мандат депутата ЗСОФото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Ушаков в самое ближайшее время сложит полномочия парламентария. В ЗСО ждут его заявления, которое будет подано ориентировочно к концу недели. «Такого заявления пока нет», — сообщил «URA.RU» спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

По информации «URA.RU», Ушаков займет должность заместителя министра строительства области. Эта ставка вакантна с тех пор, как прежний замминистра Виталий Передерий был назначен директором «Конгресс-холла», структуры, отвечающей за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Владимир Ушаков до 2014 года занимал должность вице-мэра Магнитогорска, потом возглавил группу компаний «Синай», принадлежащую Борису Дубровскому. Активы «Синая» переданы в оперативное управление. В 2015 году Ушаков избрался в Заксобрание по спискам «Единой России» от Троицка и Троицкого района. Довыборов в ЗСО не будет, в «ЕР» передадут мандат одному из кандидатов по спискам партии. Также Ушаков сложит с себя полномочия гендиректора группы «Синай».

«Если встанет вопрос о передаче мандата, то процедура будет долгой, — прокомментировал „URA.RU“ Владимир Мякуш, лидер регионального отделения „ЕР“. — Мы должны сначала рассмотреть кандидатуры тех, кто входил в территориальную группу, в которой баллотировался Ушаков. И если кандидаты откажутся, будем передавать мандат в другую группу».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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