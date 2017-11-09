Президент РФ Владимир Путин прибыл 9 ноября, в четверг, в Челябинск, чтобы принять участие в Российско-Казахстанском форуме и провести переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент «URA.RU». Самолет главы государства приземлился в аэропорту Челябинска.
Деловая часть форума, стартовавшего 8 ноября советом ректоров двух республик, пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Там с утра собрались министры России и Казахстана, руководители промышленных и бизнес-групп двух республик.
Владимир Путин также побывает на Челябинском компрессорном заводе. Как накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства, помимо международных переговоров, будет и «внутренняя повестка в Челябинске».