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В планах - переговоры с президентом Казахстана.
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Главные новости Челябинской области
15:10  09 ноября 2017 0

Срочно! Президент Владимир Путин прибыл в Челябинск

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин прибыл в Челябинск на Российско-Казахстанский форумФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин прибыл 9 ноября, в четверг, в Челябинск, чтобы принять участие в Российско-Казахстанском форуме и провести переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент «URA.RU». Самолет главы государства приземлился в аэропорту Челябинска.

Деловая часть форума, стартовавшего 8 ноября советом ректоров двух республик, пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Там с утра собрались министры России и Казахстана, руководители промышленных и бизнес-групп двух республик.

Владимир Путин также побывает на Челябинском компрессорном заводе. Как накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства, помимо международных переговоров, будет и «внутренняя повестка в Челябинске».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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