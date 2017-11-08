18:03 08 ноября 2017 0

Министр образования Ольга Васильева заявила, что число иностранных студентов вырастет в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершилось заседание совета ректоров России и Казахстана в рамках форума международного сотрудничества, стартовавшего 8 ноября, в среду. Министры образования и науки двух республик Ольга Васильева и Ерлан Сагадеев встретились с ректорами и митрополитом в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), передает корреспондент «URA.RU».

В первой половине дня, до приезда Васильевой, ректоры двух республик говорили о развитии сотрудничества, презентовали свои учебные заведения. Обсуждалась и форма экзаменов в российские вузы для абитуриентов из Казахстана. Пока выпускники казахстанских школ сдают экзамены в России как иностранцы. Но судя по настрою российских ректоров, они пока не готовы к тому, чтобы засчитывать результаты экзаменов в Казахстане в своих вузах как ЕГЭ.

Раздаточные материалы подготовили на русском и казахском языках, но общались все исключительно по-русски. Президент Российского совета ректоров, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что скоро будет обнародован мировой рейтинг вузов, подготовленный специалистами МГУ и международными экспертами. Садовничий не раз подчеркнул исторические связи между двумя республиками и предложил провести форум творческой интеллигенции России и Казахстана. Во время перерыва ректоры продолжали общаться, но уже в неформальной обстановке.

1/5 Ректор ЮУрГУ Алескандр Шестаков (слева) и ректор УрФУ Виктор Кокшаров (справа) с коллегой из Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Митрополит Никодим специально приехал в вуз, чтобы поговорить с главой Минобразования РФ, профессиональным религиоведом. К тому же, Ольга Васильева не скрывает своей приверженности к православию. В ЮУрГУ готовят теологов, в том числе и для Казахстана, сотрудничают с епархией. Митрополит и глава Минобразования РФ минут десять обсуждали вопросы преподавания в российских вузах.

В 15 часов началось пленарное заседание совета ректоров. На сцене выставили кресла для министров двух республик Ольги Васильевой и Ерлана Сагадеева, полпреда Игоря Холманских, губернатора Бориса Дубровского и ректора МГУ Виктора Садовничего. В приветственном слове к участникам форума Дубровский отметил, что из 5,5 тысяч иностранных студентов в вузах области, более 3 тысяч студенты из Казахстана. «У нас и казахстанских коллег во многом сходные условия в экономике, в сфере науки и культуры, здравоохранении. Наши образовательные программы востребованы по обе стороны границ», — подчеркнул Дубровский. Губернатор предложил провести в Челябинске в 2018 году форум гуманитарного сотрудничества России и Казахстана, аналог форума творческой интеллигенции, идею которого чуть раньше озвучил ректор МГУ Виктор Садовничий. Участники форума ответили аплодисментами.

Выступавшая следом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что к 2020 году в России вырастет число иностранных студентов с 270 тысяч до 750 тысяч человек. Это был сигнал региональным министрам образования, чтобы те боролись за качество образования в школах, чтобы абитуриенты могли составить серьезную конкуренцию абитуриентам из других стран.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадеев сообщил, что в России учатся более 70 тысяч студентов из его республики и предложил вариант, как увеличить этот показатель. Российские вузы должны открывать свои филиалы в Казахстане. И лучше всего это делать на юге республики. По словам Сагадеева, в Казахстане русскому языку, как второму государственному, уделяется особое внимание, его начинают учить с первого класса.

1/10 Министр образования РФ Ольга Васильева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор МГУ Виталий Садовничий вновь вспомнил о своей идее гуманитарного форума двух республик, сообщил об этом Ольге Васильевой и даже согласился с тем, что такой форум может состояться в Челябинске. После выступления спикеров было подписано около 50 межвузовских договоров о сотрудничестве и общий меморандум. Гостям устроили экскурсию по ЮУрГУ. Вечером всех ждут в «Малахите», в банкет-холле «Изумрудный» на прием у губернатора Борис Дубровского.

К 9 ноября в Челябинск прибудут министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, а также представители других министерств. На заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» пройдет деловая часть форума. Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание.