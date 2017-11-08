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08 ноября 2017
19:09  08 ноября 2017 0

Пресс-секретарь Путина подтвердил, что президент в Челябинске встретится с рабочими

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис, холманских игорь, путин владимир
Владимир Путин в Челябинске встретится с рабочими компрессорного заводаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Челябинск 9 ноября побывает на компрессорном заводе, где будет общаться с рабочими предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра президент работает в Челябинске. Там будет внутренняя повестка дня: он посетит компрессорный завод, будут и другие мероприятия, пообщается с рабочими», — цитирует Пескова ТАСС. — Будет и международная часть, тема приграничного межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Состоится пленарное заседание 14-го российско-казахстанского форума, и отдельно пройдут на высшем уровне российско-казахстанские переговоры. Президент Назарбаев будет в гостях у Путина в Челябинске». 10 и 11 ноября, по словам пресс-секретаря, президент России примет участие в форуме АТЭС во вьетнамском Дананге.

Главе государства покажут предприятие, построенное с нулевого цикла. Челябинский компрессорный завод, расположенный на территории Красноармейского района по дороге в аэропорт, входил в число объектов, предложенных властями области для программы визита Путина на Южный Урал. О том, что президент действительно здесь побывает, стало известно неделю назад.

Российско-казахстанский форум в Челябинске стартовал 8 ноября, советом ректоров двух республик. 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» пройдет деловая часть форума. Уже известно, что в одной из секций «Активизация сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза» примут участие министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев. Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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