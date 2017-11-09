Путину предложили создать касту высокопоставленных чиновников

08:39 09 ноября 2017 0

Путину предложили реформы, которые должны вывести систему власти из застоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину предложили два варианта реформы государственного управления. Одна концепция подготовлена РАНХиГС, вторая — министерством экономического развития России. По замыслу авторов, проекты помогут вывести систему из застоя. Так, в докладе академии госслужбы предлагается создать касту высокопоставленных чиновников.

Сейчас он обсуждается в правительстве, пишут «Ведомости». По задумке в узкий круг госслужащих попадут в основном те, кто принимает ключевые решения. Все остальные станут работать в условиях, «приближенных к бизнесу», предлагают эксперты.

Чиновники высшего уровня будут иметь дополнительные льготы и гарантии, но на них будут распространяться высокая ответственность и серьезные ограничения. Мотивацию и оплату труда сотрудников низкого ранга академики предлагают максимально приблизить к рынку. Основную часть зарплаты будет составлять оклад, а надбавки и премии будут зависеть от эффективности. Показатели будут определяться с помощью анкетирования клиентов.

Иную систему управления придумало Минэкономразвития РФ. В распоряжении издания оказалось письмо ведомства президенту России Владимиру Путину. В документе министр Максим Орешкин предлагает создать плоские организационные структуры без иерархии.

В таких командах нет ступенек должностей, есть только группа специалистов и директор департамента, которые решают задачи. Все сотрудники таким образом оказываются равны и оцениваются по вкладу в проект. Таким образом, даже у мелкого специалиста появляется шанс проявить себя, отмечается в письме. Орешкин предлагает в случае успеха перенести опыт на другие органы власти.