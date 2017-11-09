{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
09:59  09 ноября 2017 0

В России завтра повысят штрафы водителям за создание помех пешеходам

Виды Екатеринбурга, велосипедист, правила дорожного движения, штраф, полиция, пдд, дпс
Велосипедистам станет ездить чуточку комфортнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России 10 ноября вступает в силу новая редакция административного кодекса, по которой водителей за создание помех движению пешеходов и велосипедистов будут штрафовать на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Конкретный размер будет устанавливаться инспектором по факту исследования обстоятельств. Ранее штраф составлял фиксированные 1,5 тысячи рублей. Эксперты уже призывают власти фиксировать случаи непропуска пешеходов и велосипедистов на пешеходных переходах на камеру, сообщает «Коммерсант».

Увеличение штрафов делается по инициативе президента Владимира Путина, напоминает «Национальная служба новостей». Еще весной 2016 года глава государства на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения отмечал, что необходимо повысить ответственность водителей, игнорирующих пешеходов.

В то же время, по мнению экспертов, необходимо и дальше корректировать правила дорожного движения. Так, президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обратился с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой скорректировать понятие «уступить дорогу», поскольку считает, что существующая формулировка слишком неконкретна и строга к водителям. Она позволяет наказывать их даже в случаях, когда реальных помех движению не создавалось, считает он.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров