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Главные новости Челябинской области
12:34  09 ноября 2017 0

Руководство «Транснефти» и сослуживец Путина в Германии прибыли в Челябинск

Медведев на Конаре Челябинск, рагальини чезаре мария, медведев дмитрий, токарев николай
Николай Токарев прибыл в Челябинск в преддверии визита Владимира ПутинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство ПАО «Транснефть» во главе с президентом общества Николаем Токаревым прибыло в Челябинск и участвует в российско-казахстанском форуме на заводе «Русские электрические двигатели» своих партнеров — промышленной группы «Конар». По информации источника «URA.RU», первые лица компании задержатся до 10 ноября. В их числе — вице-президенты «Транснефти» Павел Ревель-Муроз и Алексей Сапсай.

Николай Токарев, напомним, в начале 1980-х работал в Дрезденской резидентуре КГБ, где с 1985 по 1990-й годы проходил службу Владимир Путин.

Во второй день форума федеральные министры, бизнесмены и представители научного сообщества работают в тематических секциях. В ближайшие часы ожидается прилет президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Главы государств подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами (22 октября 1992 года). Кроме того, Владимир Путин побывает на компрессорном заводе, где будет общаться с рабочими предприятия. Президенту предложены для посещения еще несколько объектов.

Российско-казахстанский форум в Челябинске стартовал накануне, 8 ноября, начавшись с заседания совета ректоров двух государств. Вечером в банкет-холле «Изумрудный» отеля «Малахит» губернатор Борис Дубровский провел прием участников. На мероприятии выступал местный исполнитель Олег Митяев.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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