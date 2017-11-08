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08 ноября 2017
22:22  08 ноября 2017 0

VIP России и Казахстана спели на банкете в Челябинске вместе с Митяевым

Светлое прошлое премия. Челябинск., митяев олег
Олег Митяев выступил перед участниками российско-казахстанского форума в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В банкет-холле «Изумрудный» отеля «Малахит» в Челябинске губернатор Борис Дубровский проводит прием участников российско-казахстанского форума, начавшегося 8 ноября, в среду. Для гостей форума выступает знаменитый бард, уроженец Челябинска Олег Митяев, сообщают «URA.RU» собственные источники.

«Обслуживание на высоте. Выступает Митяев, всем нравится, подпевают хором, очень довольны, — сообщили нашему изданию участники банкета. — Песни Олега Митяева любят не только в России, но и в Казахстане».

На форум в Челябинск съехались представители руководства УрФО и приграничных с Казахстаном территорий.

На прием к губернатору Борису Дубровскому отправились участники форума совета ректоров, состоявшегося в Южно-Уральском государственном университете, а также те, кто приехал, на деловую часть форума, которая состоится 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Еще часть участников форума, представители деловых элит России и Казахстана, проводят свое закрытое мероприятие в отеле «Видгоф» — готовятся к подписанию договоров. На площадках группы «КОНАР» состоится пленарное заседание с участием глав России и Казахстана. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут переговоры и подпишут документы.

В рамках форума президент России также побывает на компрессорном заводе в Красноармейском районе. Планируется, что Владимир Путин примет участие еще в нескольких мероприятиях, о которых пока не сообщается.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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