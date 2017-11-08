22:22 08 ноября 2017 0

Олег Митяев выступил перед участниками российско-казахстанского форума в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В банкет-холле «Изумрудный» отеля «Малахит» в Челябинске губернатор Борис Дубровский проводит прием участников российско-казахстанского форума, начавшегося 8 ноября, в среду. Для гостей форума выступает знаменитый бард, уроженец Челябинска Олег Митяев, сообщают «URA.RU» собственные источники.

«Обслуживание на высоте. Выступает Митяев, всем нравится, подпевают хором, очень довольны, — сообщили нашему изданию участники банкета. — Песни Олега Митяева любят не только в России, но и в Казахстане».

На форум в Челябинск съехались представители руководства УрФО и приграничных с Казахстаном территорий.

На прием к губернатору Борису Дубровскому отправились участники форума совета ректоров, состоявшегося в Южно-Уральском государственном университете, а также те, кто приехал, на деловую часть форума, которая состоится 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Еще часть участников форума, представители деловых элит России и Казахстана, проводят свое закрытое мероприятие в отеле «Видгоф» — готовятся к подписанию договоров. На площадках группы «КОНАР» состоится пленарное заседание с участием глав России и Казахстана. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут переговоры и подпишут документы.

В рамках форума президент России также побывает на компрессорном заводе в Красноармейском районе. Планируется, что Владимир Путин примет участие еще в нескольких мероприятиях, о которых пока не сообщается.