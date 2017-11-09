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09 ноября 2017
18:30  09 ноября 2017 0

Путин и Назарбаев встретились в Челябинске. «В последний раз мы здесь пиво пили»

Форум необр
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились в Челябинске в рамках российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества. Глава соседнего государства вспомнил, что в последний раз они виделись в столице Южного Урала больше десяти лет назад, когда пили пенные напитки на улице в центре города, передает корреспондент «URA.RU».

Владимир Путин в своей приветственной речи был сдержан. «Рады видеть вас здесь, в индустриальном центре страны. Здесь установлено много контактов между нашими предприятиями», — отметил президент России.

Нурсултан Назарбаев рассказал, что бывал почти на всех предприятиях Челябинской области. «ММК — флагман металлургии не только Советского союза, но и мира. Мы здесь учились. Челябинский тракторный и трубный заводы… С удовольствием приехал. В 2002 году именно здесь [в Челябинске] мы договорились проводить каждый год форумы. По-моему на улице пиво пили», — сказал президент Казахстана и оба заулыбались. Он пожелал коллеге доброй дороги и успехов на саммит АТЭС во Вьетнаме, куда Владимир Путин вылетает сразу из Челябинска.

Встреча, о которой вспомнил Нурсултан Назарбаев, была в 2005 году. Тогда оба президента вместе с уральским полпредом Петром Латышевым и действовавшим губернатором Челябинской области Петром Суминым во время пешей прогулки по пешеходной Кировке (аналог московского Арбата) зашли в летнее кафе ирландского паба и выпили по кружечке пенного напитка. На скамье, где сидели руководители, сделали памятную табличку. Сейчас летнее кафе снесли. Но скамья с табличкой перекочевала в другое заведение.

Демонтаж пристроя к пабу Fox&Goose, где был Путин, Челябинск, путин паб
Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Путин и Назарбаев после приветственных речей начали закрытую часть встречи. После этого они проведут деловую часть форума и подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Российско-казахстанский форум открылся накануне, 8 ноября, заседанием Совета ректоров двух стран. После этого челябинский губернатор Борис Дубровский провел торжественный прием в банкет-холле гостиницы «Малахит».

Форум проводится на площадке завода «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар», партнера «Транснефти», чье руководство прибыло в Челябинск накануне. Среди участников форума — вице-премьер Игорь Шувалов, федеральные министры и губернаторы.

Владимир Путин первым делом после прилета встретился с работниками компрессорного завода. Предполагалось, что он откроет памятник царскому реформатору, премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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