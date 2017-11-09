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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
21:25  09 ноября 2017 0

Избитый полицейскими школьник из ХМАО оказался чемпионом по футболу. Делом заинтересовался главный следователь Югры

Виды ПГТ Пойковский, футбол, футбольное поле
Артем Пронин входит в состав сборной ХМАО по футболуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Исполняющий обязанности главы следственного управления СКР по ХМАО-Югре Александр Молибоженко взял на личный контроль уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Артема Пронина, которого обвиняют в нанесении побоев сотруднику полиции. Об этом «URA.RU» сообщила начальник пресс-службы следственного управления СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

По версии полиции, подросток оказал сопротивление при задержании. Мать Артема — Оксана Тимофеева считает, что школьники были задержаны по ошибке и пытались убежать от сотрудников полиции, приняв их за «бандитов», за что были избиты.

Фотография из личного профиля Артема во «ВКонтакте»
ФОТО: Соцсети

По словам источника в правоохранительных органах региона, причиной особого отношения к делу стало поручение прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина проверить действия полицейских при задержании несовершеннолетних. «Решение было принято после заявления Евгения Ботвинкина. На фоне последних событий с приездом Александра Бастрыкина и отстранением регионального руководителя СКР Анвара Ахмедзянова, силовики трепетно относятся к подобным громким делам. Видимо, Молибоженко решил сам изучить дело, чтобы не допустить какой-либо ошибки», — сообщает источник «URA.RU».

По словам матери школьника, ее сын Артем Пронин является чемпионом округа по футболу и уделяет спорту большую часть своего свободного времени. Также Оксана Тимофеева предоставила «URA.RU» характеристику из школы подростка. Согласно документу, Артем Пронин является положительным учеником и никогда не состоял на каких-либо профилактических учетах. «За время учебы в школе Артем показал хорошие знания по всем предметам. Обучается в классе с углублённым изучением математики. Участник и призер школьных и городских олимпиад. На занятиях в школе внимателен, дисциплинирован, аккуратен», — говорится в школьной характеристике подростка.

Футбольная команда подростков
ФОТО: СОЦСЕТИ

Как рассказал «URA.RU» футбольный тренер избитых подростков Владимир Дижовский, Артема Пронина и его друзей он знает уже давно. «Они чемпионы округа по футболу, входят в состав сборной ХМАО, побеждают на различных соревнованиях даже федерального уровня. За все время я ни разу не замечал от ребят какого-то негатива. Ничего подобного никогда не было», — рассказал Дижовский.

Как ранее сообщало наше агентство, в поисках наркодилеров Ханты-Мансийска сотрудники полиции устроили облаву в одном из районов города, где находилась компания подростков. Оперативники применили физическую силу и задержали школьников, однако наркотических веществ найдено не было. Один из задержанных получил сотрясение головного мозга.

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Характеристика из школы молодого спортсмена ФОТО: Читатель «URA.RU»

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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