18:12 09 ноября 2017 0

Единороссы определились с датой очередного съезда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Очередной съезд «Единой России» пройдет 22—23 декабря. Такое решение принято на президиуме Генсовета партии, проходящем 9 ноября в Москве. Кроме того, члены президиума избрали врио главу ЦИК.

Врио главой ЦИК «Единой России» стал член Совета Федерации Александр Борисов. Как передает с заседания корреспондент «URA.RU», за кандидатуру Борисова на президиуме проголосовали единогласно. Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поблагодарил прежнего руководителя ЦИК Максима Руднева за проведенную работу.

Турчак отметил, что Борисов пришел в «Единую Россию» еще в 2000-х, как и сам Турчак.

На заседании единороссы решили провести съезд партии 22—23 декабря. На нем новые партийные руководители будут утверждены окончательно. Тогда же партийцы должны определить приоритетные задачи на 2018 год. Одно из важных политических событий в России — выборы главы государства, которые пройдут в марте.