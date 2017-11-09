19:29 09 ноября 2017 0

На портале ретейлера можно найти массу «сувенирки» с изображением Сталина ФОТО: сайт «Сима-ленд»

Преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов призывает жителей Екатеринбурга и области подержать его личную гражданскую акцию «2018 год — без «Сима-ленд». Его глубоко возмутили продающиеся в торговом центре упаковочные пакеты с изображением Иосифа Сталина.

На своей странице в соцсети Facebook Трынов рассказал, что организация, с его точки зрения, перешла грань, и подобные пакеты — совсем не шутки. «Я хочу, чтобы люди, считающие подобные вещи „милыми, невинными шалостями“ поняли, что у граждан еще есть остатки достоинства, есть черта, за которую мы не позволим заходить. Мы помним о том уроне, который нанес сталинизм нашей нации, помним невинные жертвы террора и помним имена виновных палачей», — написал он.

Трынов предложил не посещать этот торговый центр до тех пор, пока руководство не исправит своей «оплошности» и не принесет публичных извинений. Свою позицию в комментариях он аргументирует так: «Эти товарищи заигрывают с торжествующими в нашей истории палачами. Это целенаправленное (а потому недопустимое) прославление самого жестокого садиста, карателя и палача нашего народа».

Ряд пользователей соцсетей поддержали позицию Трынова. Одни отметили, что и раньше не бывали в «Сима-ленде». Другие начали знакомиться с ассортиментом на сайте магазина и нашли еще более полусотни разных товаров с образом Сталина. «Дальше „литературных“ слов у меня нет, — написала пользователь Елена. — При этом усатом таракане мелкие лавочники первыми были бы загружены в вагоны для скота и отправлены в Сибирь снег убирать. А руководителей и владельцев застрелили бы на месте».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что «Сима-ленд» начал продавать новогодние подарочные пакеты с изображением Иосифа Сталина. Пользователи раскритиковали ретейлера в соцсетях.