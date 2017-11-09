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09 ноября 2017
20:00  09 ноября 2017 0

Работница «Почты России» устроила газовую атаку припозднившимся клиентам

Клипарт, всего понемногу, почта россии
Сотрудница «Почты России» брызнула в посетителей из перцового баллончикаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Новгороде работница «Почты России» отказалась обслуживать очередь из пяти человек перед закрытием отделения. Когда клиенты возмутились, что они пришли вовремя, сотрудница достала перцовый баллончик и обрызгала им посетителей. Больше всего досталось пенсионерке, пристыдившей работницу почтового отделения.

Как рассказала местному агентству NN.ru посетительница почтового отделения, где произошел конфликт Жанна Зейн, работница не спешила обслуживать очередь, а когда до закрытия осталось минут 10, она и вовсе заявила, что стоять посетителям уже бессмысленно. «Женщина выгоняла пенсионеров с нецензурной бранью, не желая принимать коммунальные платежи, а других обзывала „набежавшими тараканами“», — рассказала горожанка.

Посетителей возмутило поведение сотрудницы почты, а 80-летняя пенсионерка пристыдила ее и потребовала обслужить всех, кто находился в отделении, так как они пришли уже давно. Тогда работница, ничего не говоря, достала из кармана перцовый баллончик и начала брызгать им в посетителей.

«Сначала ты не понимаешь, что происходит, потом наступает удушье, слезоточивость, жжение в горле, щиплет нос. У меня в руках была вязаная шапка, которая послужила мне маской», — говорит посетительница. Она отметила, что больше всех пострадала пенсионерка, которая вступила в конфликт с работницей почты. Сама же сотрудница спряталась от газа в другой комнате. К посетителям она так и не вышла.

Посетители вызвали в почтовое отделение полицию и написали коллективное заявление. «Полиции предстоит выяснить причины, по которым сотрудница отделения так себя повела, а также, какой ущерб она нанесла посетителям. Если окажется, что ее действиями причинен серьезный вред здоровью граждан, сотрудница может понести уголовную ответственность», — отметили в пресс-службе нижегородской полиции.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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