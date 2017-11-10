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10 ноября 2017
09 ноября 2017
07:38  10 ноября 2017 0

В России поэт-каннибал съел мозг знакомой на 8 марта

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Плоть жертвы мужчина ел по кусочкам и запивал вытекающей кровьюФото: depositphotos.com © URA.RU

В Валдае Новгородской области 22-летнего мужчину подозревают в том, что он убил 45-летнюю женщину, а потом съел ее мозг. Происшествие случилось еще весной, 8 марта. Сейчас следователи предъявили валдайцу окончательное обвинение.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину», — цитирует Lenta.ru представителя управления Следственного комитета России по Новгородской области Анастасию Садриеву.

По версии следствия, мужчина познакомился со своей жертвой в одной из соцсетей. В ночь на 8 марта он пришел к ней в гости. Затем они поссорились, и молодой человек несколько раз ударил свою знакомую по голове бутылкой из-под вина. Когда она потеряла сознание, он нанес четыре ножевых ранения в грудь.

После этого мужчина киянкой разбил голову женщины и стал по кусочкам есть ее мозг, запивая вытекающей кровью. 22-летнего валдайца задержали через несколько часов и он дал признательные показания. В его квартире была найдена кровь убитой.

Следователи в ближайшее время собираются направить уголовное дело прокурорам, затем оно поступит в суд. Региональная интернет-газета «Ваши новости» отмечает, что подозреваемый в убийстве в 2016 году был признан поэтом года по версии Российского союза писателей.

Ранее «URA.RU» сообщало о семье Бакшеевых, арестованной за массовые убийства и людоедство. По версии следствия, с 1999 года они убили и съели порядка тридцати человек. Позднее выяснилось, что каннибалы не брезговали и кошками и собаками.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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