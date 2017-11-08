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Главные новости Курганской области
15:29  08 ноября 2017 0

Курганского «Ганнибала Лектера» отпустили на свободу

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, зубы, укус, клыки
Курганец, откусивший знакомой уши и нос, останется под подпиской о невыездеФото: Strep72 /Flickr

Курганец, который зверски избил свою знакомую и откусил ей уши и нос, останется на свободе на период следствия. Городской суд отказал полиции в ходатайстве о заключении Анатолия Ежкова под стражу, сообщил «URA.RU» помощник суда Наталья Иванищева.

«Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается», — подтвердил начальник пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева. Накануне Ежков был в больнице (ему делали диализ) под охраной полиции, вчера охрана была снята.

Анатолий Ежков был с пострадавшей в отношениях, активно переписывался с ней в соцсетях
фото: предоставлено родственниками пострадавшей женщины

45-летний Ежков в наркотическом опьянении напал на свою знакомую в комнате общежития вечером 21 октября. С женщиной он встречался и активно переписывался в социальных сетях. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу, сломано ребро, травма головы. Как рассказала жертва, истязатель бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». Борьба продолжалась около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Ежкову грозит срок до 8 лет колонии. У следствия есть вопросы и к пострадавшей, в доме которой проводили обыск с собаками.

После публикации «URA.RU» федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента. Дочь потерпевшей Елена сообщила, что согласилась участвовать в съемках программы «Первого канала». Известно, что в Москву на программу также выехали гражданский муж избитой женщины Константин и его мать. Сама пострадавшая остается в Кургане, накануне она дала интервью группе НТВ, с журналистами «Первого канала» встречаться отказалась.

Анна Бояркина
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