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10 ноября 2017
09 ноября 2017
09:39  10 ноября 2017 0

Челябинский актер снялся в новом клипе «Ленинграда»

Александр Паль родом из ЧелябинскаФото: скриншот из клипа «Вояж» «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» опубликовала на своем Youtube-канале новый клип на песню «Вояж». Главную роль в нем сыграл актер из Челябинска Александр Паль. Режиссером пятиминутной картины стал Илья Найшуллер.

По сюжету герой Александра Паля с сумкой денег отправляется в путешествие с группой стриптизерш. Он гуляет по клубам, принимает наркотики, пьет дорогой алкоголь. Но в ходе просмотра становится ясно, что персонаж переживает сильные страдания — до этого он ограбил банк, во время налета была убита его возлюбленная.

За десять часов видео посмотрели почти 1,3 миллиона человек. Ознакомиться с роликом вы можете здесь. Внимание: в нем присутствует ненормативная лексика.

Александр Паль родом из Челябинска, он снимался в фильмах «Горько», «Елки 1914» и «Хардкор». Режиссер Илья Найшуллер ранее уже работал с «Ленинградом», он снял для музыкантов клип «Кольщик».

Виктор Дорофеев
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