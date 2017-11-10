Некурящим россиянам сократят рабочий день

В России могут ввести установку: кто курит — тот работает
В Госдуме предложили сократить продолжительность рабочей недели для некурящих граждан с 40 до 35 часов. С такой просьбой к министру труда и соцзащиты РФ обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Депутат напомнил об экономических потерях страны из-за курения, которые сегодня составляют около трех процентов. Ситуацию, по мнению Власова, можно исправить, стимулируя граждан отказываться от вредной привычки, пишет «Лента.ру».
Введение новой меры может положительно сказаться и на экономике страны, и на здоровье граждан.
Отметим, что летом вице-премьер России Игорь Шувалов предположил, что в будущем рабочая неделя в России может сократиться за счет развития технологий.