Опубликован список погибших при крушении дома в Ижевске

Личности пятерых людей, погибших при обрушении дома в Ижевске, установлены. Среди них оказались двое мужчин, одна женщина и двое детей.
Список публикует «Федеральное агентство новостей». По данным издания, на данный момент известно, что жертвами обрушения дома стали 69-летняя Любовь Б., 48-летний Ильдар Г., 56-летний Герман К., 13-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Известно также о шестой погибшей при крушении, ее личность пока не установлена.
Крушение жилого девятиэтажного дома в Ижевске произошло 9 ноября. По предварительной версии, в доме взорвался газ. Очевидцы рассказывали, что после падения здания под завалами были слышны крики людей. На место ЧП сразу же прибыли глава Удмуртии Александр Бречалов, спасатели и медики. В городе был объявлен режим ЧС.