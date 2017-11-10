02:25 10 ноября 2017 0

Работы на месте обрушения девятиэтажки в столице Удмуртии продолжаются Фото: пресс-служба МЧС РФ

В связи с частичным обрушением дома на улице Удмуртской в Ижевске в городе объявлен режим ЧС. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Зона ЧС определена в радиусе 100 метров от обрушившегося дома, сообщает администрация города.

«До особого распоряжения на территории города Ижевска введен режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме по улице Удмуртская», — цитирует RT сообщение горадминистрации.

Между тем, на месте происшествия работают 152 единицы техники и 838 человек личного состава, в том числе от МЧС России 75 единиц техники, 502 человека личного состава.

Как заявил глава региона Александр Бречалов, всем, кто в связи с происшествием лишился документов, они будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Напомним, жертвами обрушения девятиэтажки стали 4 человека, в том числе один ребенок. Как ранее писало «URA.RU», все жильцы дома разместили в школе по соседству, для них организовано горячее питание. В городе создан оперативный штаб по устранению последствий ЧП.