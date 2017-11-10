{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
09 ноября 2017
02:25  10 ноября 2017 0

В Ижевске в связи с обрушением дома объявлен режим ЧС

Работы на месте обрушения девятиэтажки в столице Удмуртии продолжаютсяФото: пресс-служба МЧС РФ

В связи с частичным обрушением дома на улице Удмуртской в Ижевске в городе объявлен режим ЧС. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Зона ЧС определена в радиусе 100 метров от обрушившегося дома, сообщает администрация города.

В Удмуртии обрушилась часть жилого дома. Под завалами слышны крики людей

«До особого распоряжения на территории города Ижевска введен режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме по улице Удмуртская», — цитирует RT сообщение горадминистрации.

Между тем, на месте происшествия работают 152 единицы техники и 838 человек личного состава, в том числе от МЧС России 75 единиц техники, 502 человека личного состава.

Как заявил глава региона Александр Бречалов, всем, кто в связи с происшествием лишился документов, они будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Напомним, жертвами обрушения девятиэтажки стали 4 человека, в том числе один ребенок. Как ранее писало «URA.RU», все жильцы дома разместили в школе по соседству, для них организовано горячее питание. В городе создан оперативный штаб по устранению последствий ЧП.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров