12:30 10 ноября 2017 0

В Челябинской области ищут сбежавшего заключенного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за кражу заключенный сбежал по дороге из Атлянской колонии-поселения №7 в больницу. Инцидент произошел 8 ноября, поиски мужчины продолжаются, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области.

В ведомстве не уточняют обстоятельств происшествия и личность беглеца, подчеркивая, что он не сбежал, а «уклонился от отбывания наказания». В соцсетях жители Миасса делятся, что осужденный попросил остановиться около магазина, чтобы купить сигареты. И уже внутри торгового зала улизнул от присмотра и скрылся.

Это не первый такой инцидент. 21 мая 2017 года осужденный на 24 года за убийство Сергей Рудиковский сбежал из камеры челябинского СИЗО-1, перепилив прутья зарешеченного окна полотном от ножовки по металлу. Он забрался в соседнее административное здание и в одном из кабинетов обнаружил форму подполконика и документы. Переодевшись, он покинул следственный изолятор и остановил автомобиль полиции, на котором его подвезли в другой район. Задержали его спустя несколько дней в Миассе. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Больше 30 сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Челябинской области были привлечены к дисциплинарной ответственности из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей».