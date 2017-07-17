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Главные новости Челябинской области
17:14  17 июля 2017 1

30 сотрудников челябинского СИЗО наказаны за дерзкий побег убийцы

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, тюрьма
Сотрудников СИЗО накажут за побег заключенногоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Больше 30 сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Челябинской области привлечены к дисциплинарной ответственности после дерзкого побега заключенного из камеры. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облпрокуратуры, побег осужденного стал возможен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками казенного учреждения.

Руководство СИЗО, по мнению надзорного органа, не осуществляло контроль за работой подчиненных. К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 30 сотрудников уголовно-исполнительной системы, включая 5 лиц из числа руководителей следственного изолятора», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

21 мая 2017 года осужденный на 24 года за убийство Сергей Рудиковский сбежал из камеры, перепилив прутья зарешеченного окна. Он залез в административное здание и в одном из кабинетов обнаружил подполковничью форму и документы. Так он смог покинуть СИЗО и остановить автомобиль полиции, стражи порядка даже подбросили «коллегу». Задержали его спустя несколько дней в Миассе.

Нина Калинина
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