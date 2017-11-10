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Главные новости Ямала
13:23  10 ноября 2017 0

Летчики завезли в Арктику опасную инфекцию из тропиков

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В Арктический регион попала опасная тропическая заразаФото: depositphotos.com © URA.RU

Заразившийся рецидивирующей тропической малярией житель Ноябрьска находится на лечении в инфекционном отделении Центральной городской больницы. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, пострадавший — пилот вертолета одной из авиакомпаний, выполнявшей миссию в Африке.

Получить официальный комментарий от медиков не удалось. В пресс-службе и инфекционном отделении ноябрьской ЦГБ отказались раскрывать подробную информацию.

Малярия (в переводе со староитальянского — «плохой воздух»), также называемая «болотной лихорадкой», — инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров, сопровождающееся лихорадкой, ознобами, анемией. При заболевании серьезно страдают внутренние органы (селезенка, печень). Заболевание опасно своим хроническим рецидивирующим течением.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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