Заразившийся рецидивирующей тропической малярией житель Ноябрьска находится на лечении в инфекционном отделении Центральной городской больницы. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, пострадавший — пилот вертолета одной из авиакомпаний, выполнявшей миссию в Африке.
Получить официальный комментарий от медиков не удалось. В пресс-службе и инфекционном отделении ноябрьской ЦГБ отказались раскрывать подробную информацию.
Малярия (в переводе со староитальянского — «плохой воздух»), также называемая «болотной лихорадкой», — инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров, сопровождающееся лихорадкой, ознобами, анемией. При заболевании серьезно страдают внутренние органы (селезенка, печень). Заболевание опасно своим хроническим рецидивирующим течением.