Кудрин в Тюмени ответил на вопрос о предложении занять место Медведева

13:36 10 ноября 2017 0

Алексей Кудрин в Тюмени рассказал, предлагали ли ему стать премьером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему министру финансов, а ныне главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину не поступало предложений занять пост премьер-министра Российской Федерации после отставки Дмитрия Медведева. Об этом он заявил корреспонденту «URA.RU» в Тюмени после короткого брифинга на Международной конференции по проблемам развития инновационно-креативного сектора городов Сибири Calvert Forum Siberia.

«Нет», — коротко ответил Кудрин на вопрос корреспондента агентства поступали ли ему предложения стать главой правительства. «Я вообще эту тему не комментирую», — добавил Алексей Кудрин, и покинул тюменский Молодежный театральный центр «Космос» вместе с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

Ранее федеральные СМИ сообщали о том, что президент России Владимир Путин может сменить правительство еще до президентских выборов. В качестве одного из кандидатов на пост премьера источники называли главу фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина, чью программу ЦСР представили главе государства. При этом отмечалось, что выбор конкретной кандидатуры во многом будет определяться тем, какую повестку дня сформулирует для себя Владимир Путин.

Наряду с Кудриным «Газета.ру», в частности, называла самого Дмитрия Медведева, которому в случае сохранения поста, скорее всего, придется провести кардинальную смену кабинета министров по договоренности с Кремлем, а также вице-премьера Игоря Шувалова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко или помощника президента Андрея Белоусова.

Двухдневная Международная конференция Calvert Forum Siberia открылась в Тюмени сегодня, 10 ноября. Основная цель форума — выработка практических рекомендаций по развитию инновационного сектора и креативных индустрий для предпринимателей и государственных структур. В работе конференции принимают участие российские и международные практики, урбанисты, архитекторы, IT-специалисты, экономисты, предприниматели, руководители органов власти и культурных организаций.