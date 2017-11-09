Как Челябинск пережил VIP-десант: 2 президента, 4 губернатора УрФО…

23:44 09 ноября 2017 0

Президенты России и Казахстана вернулись в Челябинск через 12 лет. С президентом «Транснефти» Николаем Токаревым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все правительство Челябинской области может перевести дух. Российско-казахстанский форум, к которому готовились больше года, состоялся. В Челябинске на два дня приземлился большой VIP-десант, а на заключительную часть форума прибыли руководители самого высокого уровня двух стран.

За каждым из руководителей областного правительства закрепили гостей. Губернатор Борис Дубровский — ему составил компанию полпред в УрФО Игорь Холманских — встречал в аэропорту президента РФ Владимира Путина, первый вице-губернатор Евгений Редин — президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вице-губернатор Евгений Голицын — вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова. Областные министры сопровождали профильных федеральных министров.

ГИБДД предупредила заранее, что 9 ноября в городе возможны пробки. По этой причине отменили встречу знаменитого барда Олега Митяева в публичной библиотеке, расположенной в центре Челябинска. Митяев приехал на родину по приглашению Бориса Дубровского. Губернатор лично договаривался с бардом, чтобы тот выступил 8 ноября в «Малахите» для гостей форума. Гости, так утверждают челябинские участники банкета, были очень довольны и песнями, и танцами. «Душевно посидели, — рассказывает „URA.RU“ один из чиновников правительства. — Мы в присутствии шефа все-таки вели себя сдержанно. Да и наутро всем вставать в пять утра. А казахи хорошо расслабились». Большую часть участников банкета составили ректоры вузов. Им было от чего расслабиться — свою часть программы они исполнили, все нужные документы подписаны.

Если первый день форума, с заседанием совета ректоров в ЮУрГУ не доставил особых хлопот, то 9 ноября сбылись все предупреждения ГИБДД. Пробки к вечеру достигли восьми баллов. Это было связано с кортежами, следующими из гостиниц на «Конар», где проходила деловая часть форума, и с кортежами на дороге из аэропорта. И все же проблем было меньше, чем в 2005 году, когда по периметру оцепили центр города, а на Кировке толпу гулящих изображали силовики с семьями.

1/4 На компрессорном заводе: Владимир Путин и Борис Дубровский ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

Зато челябинцы отметили, что город к форуму привели в порядок, вымыли весь транспрт. А самое главное, в эти два дня в городе был чистый воздух, словно все заводы разом перестали дымить. Но тему экологии все же затронули. У вице-губернатора Руслана Гаттарова кто-то из гостей поинтересовался состоянием атмосферы в Челябинске. Гаттаров в ответ посетовал, что в городе 180 дней неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Но пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы и в период НМУ дышалось легко.

Владимир Путин как и планировалось, сразу из аэропорта отправился на компрессорный завод вместе с главой минпромторга Денисом Мантуровым и губернатором Борисом Дубровским. На общение с рабочими и директором предприятия Альбертом Ялалетдиновым ушло 20 минут. Президент был в отличном настроении, шутил и был настроен очень благожелательно к Дубровскому.

Собравшиеся на «Конаре» до приезда Путина и Назарбаева работали по своей повестке. Заключались контракты и соглашения. Подписи под документами ставили региональные министры, руководители бизнес-групп и корпораций. Кто-то следил за порталом «Флай-радар 24», ждали прибытия «борта №1». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев искренне обрадовался своему земляку, врио губернатора Омской области Александру Буркову. На форум приехали руководители не только приграничных с Казахстаном территорий и регионов УрФО. Прибыли глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

1/12 Губернаторы: Валерий Радаев (Саратовская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Якушев (Тюменская область), Александр Бурков (Омская область), Сергей Морозов (Ульяновская область… Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площадях «Конара» собралось около тысячи человек. Было выпито море кофе, чая и съедено огромное количество пирожков, тарталеток и бутербродов. Кухня «Конара» с таким количеством гостей не справилась бы и для обслуживания привлекли лучшие рестораны города. Участников форума развлекал ансамбль «Урал».

Все успели уложиться до приезда Путина и Назарбаева. Два президента вспомнили события 12-летней давности, когда в мае 2005 года на таком же форуме в Челябинске вместе пили пиво в пабе на Кировке.

«В 2002 году именно здесь [в Челябинске] мы договорились проводить каждый год форумы. По-моему, на улице пиво пили», — сказал президент Казахстана, и оба заулыбались.

Далее все по плану. Пленарное заседание, доклады министров двух республик и губернаторов. От российских регионов выступили челябинский губернатор Борис Дубровский и врио омского губернатора Александра Буркова, для которого это стало дебютом на столь представительном форуме.

Закончился форум торжественным ужином. Владимир Путин из Челябинска отправился на саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится во Вьетнаме 10—11 ноября.

Вопреки анонсам не состоялось открытие памятника Столыпину, хотя с 15 часов там были закрыты все подъездные дороги, и дежурила полиция. Открывать монумент будут без первых лиц.