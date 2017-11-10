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10 ноября 2017
17:48  10 ноября 2017 0

Ученые обнаружили новую серьезную опасность алкоголя

Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, алкоголь, kavalan, кавалан
Алкоголь способен оказывать разное воздействие на участки мозгаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые раскрыли неожиданную особенность влияния алкоголя на организм человека. Специалисты выяснили, что он убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых.

В исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports, сообщается, что специалисты Техасского Университета использовали передовой метод, с помощью которого маркировали стволовые клетки мозга и анализировали, как спиртные напитки влияют на них в долгосрочной перспективе, передает РИА Новости.

Ученые выяснили, что употребление алкоголя способно оказать разное воздействие на участки мозга. Наибольший вред был причинен стволовым клеткам в субэпендимной зоне, которая является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма. Исследователи также отметили, что полученные ими данные могут помочь в медицине при лечении хронического алкоголизма — нужно стимулировать активность стволовых клеток.

Ранее Министерство здравоохранения РФ не одобрило законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет. По оценке Минздрава, при покупке дистанционным способом продавец не сможет проверить возраст покупателя. Как передавала «Национальная служба новостей», проект также противоречит госполитике по сокращению потребления спиртного в стране.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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