ВТБ24 прекратит существование в 2018 году

19:09 10 ноября 2017 2

В состав банка входит более 1062 филиалов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Банк «ВТБ 24» войдет в состав ВТБ с 1 января 2018 года. Голосование о присоединении дочернего предприятия прошло на общем собрании акционеров. Президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов возглавит «ФК Открытие».

Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на заявление ВТБ. В правлении госбанка рассказали о плюсах объединения. В частности, о сокращении на 35% руководящего состава розницы. Президент банка Андрей Костин пояснил, что наряду с сокращением издержек удастся повысить эффективность работы.

Ранее сообщалось, что еще четырем членам правления «ВТБ 24» предлагалось принять участие в оздоровлении банка «Открытие». Среди членов временной администрации «ФК Открытие» только на этой неделе оказались более десяти сотрудников «ВТБ 24». Общее число менеджеров в банке от ВТБ в октябре составило 23 человека.

«ВТБ 24» — один из крупнейших российских коммерческих банков. В его состав входит более 1062 филиалов, дополнительных и операционных офисов в российских городах.