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10 ноября 2017
22:44  10 ноября 2017 0

В Киеве пообещали расстреливать украинцев, сотрудничающих с Россией. ВИДЕО

Выступление секретаря СНБО Турчинова опубликовали на YouTubeФото: скрин видео YouTube
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинцев, которые будут сотрудничать с Россией в сфере обороны, будут арестовывать и расстреливать, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Его выступление украинский «5 канал» опубликовал на YouTube.

Турчинов сначала заявил, что все сотрудничающие с Россией должны «сидеть за решеткой», а затем добавил, что наказанием может быть и расстрел. «Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет», — подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в ходе рассмотрения законопроекта о статусе Донбасса в Верховной Раде Турчинов заявил, что происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. После таких слов депутат Надежда Савченко выхватила у Турчинова микрофон и сломала его.

Ксения Томашова
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