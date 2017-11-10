22:44 10 ноября 2017 0

Выступление секретаря СНБО Турчинова опубликовали на YouTube Фото: скрин видео YouTube

Украинцев, которые будут сотрудничать с Россией в сфере обороны, будут арестовывать и расстреливать, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Его выступление украинский «5 канал» опубликовал на YouTube.

Турчинов сначала заявил, что все сотрудничающие с Россией должны «сидеть за решеткой», а затем добавил, что наказанием может быть и расстрел. «Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет», — подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в ходе рассмотрения законопроекта о статусе Донбасса в Верховной Раде Турчинов заявил, что происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. После таких слов депутат Надежда Савченко выхватила у Турчинова микрофон и сломала его.