{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
10 ноября 2017
09:13  11 ноября 2017 0

В каталонском кризисе обвиняют российских хакеров

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование
Искаженные сообщения поступают из РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Мадрида обвинили российских и венесуэльских хакеров во вмешательстве в каталонский кризис. Этот вопрос руководство Испании намерено вынести на повестку заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.

«Не исключено, что иностранные, посторонние силы, о которых мы не знаем и не можем знать, кто они, хотят изменить конституционный порядок», — отметил представитель испанского правительства Мендес де Виго.

В свою очередь, министр обороны страны Мария Долорес же Коспедаль подчеркнула, что многие сообщения и операции, которые были замечены в соцсети, поступают с территории Российской Федерации, пишет РБК.

Испанские специалисты отмечают, что хакеры России и Венесуэлы занимаются публикацией поддельных или искаженных новостей на тему Каталонии и Испании. К примеру, в одном из сообщений утверждалось, что Балеарские острова выступили за независимость Каталонии, а в другой говорилось, что в школах региона перестали преподавать кастильский язык.

По мнению ряда политиков, возможно целью иностранного вмешательства является попытка дестабилизировать ЕС.

Напомним, что за независимость от Испании парламент Каталонии проголосовал 27 октября. В начале прошлого месяца в регионе состоялся референдум, участники которого приняли решение создать собственную республику. Официальный Мадрид признал голосование незаконным.

После этого каталонский парламент был распущен, а правительство региона ушло в отставку. Выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров