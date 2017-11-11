В каталонском кризисе обвиняют российских хакеров

09:13 11 ноября 2017 0

Искаженные сообщения поступают из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Мадрида обвинили российских и венесуэльских хакеров во вмешательстве в каталонский кризис. Этот вопрос руководство Испании намерено вынести на повестку заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.

«Не исключено, что иностранные, посторонние силы, о которых мы не знаем и не можем знать, кто они, хотят изменить конституционный порядок», — отметил представитель испанского правительства Мендес де Виго.

В свою очередь, министр обороны страны Мария Долорес же Коспедаль подчеркнула, что многие сообщения и операции, которые были замечены в соцсети, поступают с территории Российской Федерации, пишет РБК.

Испанские специалисты отмечают, что хакеры России и Венесуэлы занимаются публикацией поддельных или искаженных новостей на тему Каталонии и Испании. К примеру, в одном из сообщений утверждалось, что Балеарские острова выступили за независимость Каталонии, а в другой говорилось, что в школах региона перестали преподавать кастильский язык.

По мнению ряда политиков, возможно целью иностранного вмешательства является попытка дестабилизировать ЕС.

Напомним, что за независимость от Испании парламент Каталонии проголосовал 27 октября. В начале прошлого месяца в регионе состоялся референдум, участники которого приняли решение создать собственную республику. Официальный Мадрид признал голосование незаконным.

После этого каталонский парламент был распущен, а правительство региона ушло в отставку. Выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.