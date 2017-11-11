09:51 11 ноября 2017 0

Ребенка несколько часов насиловали в квартире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое преступников, изнасиловавших 12-летнюю девочку в Екатеринбурге, могли сделать это ради рекламы сайта для педофилов.

Как сообщает портал 66.ру, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, маленького ребенка насиловали на видеокамеру. После издевательств девочке якобы дали в руки листок с адресом сайта и в таком виде сфотографировали. Также не исключается версия, что изнасилование выкладывалось в Сеть в режиме онлайн. Официально эта информация пока не подтверждена.

7 ноября насильники похитили девочку в Чкаловском районе, когда та возвращалась из музыкальной школы. Ребенка затащили в машину, а потом в большой сумке принесли в квартиру, где и совершили преступление. После нескольких часов истязательств организаторы преступления помыли ребенка и вывезли в той же сумке, выбросив на обочине Полевского тракта.

Как ранее сообщало «URA.RU», поиском преступников занялись лучшие сыщики Свердловской области, а также больше двухсот полицейских, которые проводят поквартирные обходы, а также проверяют лица, причастные к преступлениям сексуального характера. На одного из преступников составлен фоторобот.