В екатеринбургском Гранд Авеню Отеле прошла учредительная конференция свердловского отделения движения «Открытой России» (ОР). Движение, основанное олигархом Михаилом Ходорковским, выбрало своего координатора в Екатеринбурге.
На мероприятии присутствовал председатель организации Александр Соловьёв и Дмитрий Семёнов, член федерального политсовета ОР.
По итогам голосования 21 делегата был избран региональный совет из пяти человек, который, в свою очередь, избрал координатора в Екатеринбурге. Им стал Максим Верников, ответственный за организацию мероприятия.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Верников указал, что занимается политикой и журналистикой. Максим, являясь членом партии «ПАРНАС», регулярно публикует в соцсети фотографии с известными оппозиционерами, в том числе и с Вячеславом Мальцевым, основателем запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка». Как ранее сообщили в ФСБ, активисты движения планировали 5 ноября устроить беспорядки в ряде городов России.