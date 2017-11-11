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11 ноября 2017
10 ноября 2017
19:38  11 ноября 2017 0

«Открытая Россия» Ходорковского выбрала координатора в Екатеринбурге. Им стал друг основателя экстремистского движения «Артподготовка»

Верников знаком с МальцевымФото: forum.topwar.ru

В екатеринбургском Гранд Авеню Отеле прошла учредительная конференция свердловского отделения движения «Открытой России» (ОР). Движение, основанное олигархом Михаилом Ходорковским, выбрало своего координатора в Екатеринбурге.

На мероприятии присутствовал председатель организации Александр Соловьёв и Дмитрий Семёнов, член федерального политсовета ОР.

По итогам голосования 21 делегата был избран региональный совет из пяти человек, который, в свою очередь, избрал координатора в Екатеринбурге. Им стал Максим Верников, ответственный за организацию мероприятия.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Верников указал, что занимается политикой и журналистикой. Максим, являясь членом партии «ПАРНАС», регулярно публикует в соцсети фотографии с известными оппозиционерами, в том числе и с Вячеславом Мальцевым, основателем запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка». Как ранее сообщили в ФСБ, активисты движения планировали 5 ноября устроить беспорядки в ряде городов России.

Олег Теплоухов
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