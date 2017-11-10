14:24 10 ноября 2017 4

На участников движения завели более 300 дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ обвинила участников запрещенного в России движения «Артподготовка» в планировании поджогов сотрудников полиции на Манежной площади.

Следователи возбудили 9 ноября уголовное дело по статье «террористической акт» в отношении пяти мужчин и одной женщины. При этом, данные фигурантов дела не разглашаются, пишет РБК.

Как выяснилось, 11 октября обвиняемые в составе объединения «Артподготовка» подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций и мусора, складированных недалеко от Кремля, на Манежной площади. Преступники намеревались вывести из строя опоры и линии электропередачи с помощью альпинистского оборудования и электропилы. Также планировался поджог полицейских.

Отметим, что в центре Москвы 5 ноября стражи порядка задержали 302 человека. В дежурной части составили 328 протоколов об административных правонарушениях, сообщает «Национальная служба новостей». Участники движения во главе с лидером Вячеславом Мальцевым намеревались устроить в России революцию, отмечает РАПСИ.