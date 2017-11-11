Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

22:09 11 ноября 2017 0

Борис Ноткин был руководителем и ведущим собственной программы на телеканале «ТВ Центр» Фото: кадр из программы «Борис Ноткин приглашает»/ТВЦ

Скончался известный телеведущий Борис Ноткин. Его тело было обнаружено в субботу, 11 ноября, в поселке Рождествено в Одинцовском районе Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Факт смерти подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

75-летний Борис Ноткин был руководителем и ведущим собственной программы на телеканале «ТВ Центр», являлся членом Академии российского телевидения, дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ», сообщает RT.

По данным ТАСС, у Ноткина была четвертая стадия онкологического заболевания.