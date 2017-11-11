Суд Ижевска арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома

23:38 11 ноября 2017 0

Суд оставил обвиняемого под стражей на два месяца Фото: depositphotos.com © URA.RU

В субботу, 11 ноября, Октябрьский районный суд Ижевска вынес меру пресечения Александру Копытову, обвиняемому в совершении взрыва, который привел к частичному обрушению девятиэтажного дома.

Суд, как сообщает RT, оставил мужчину под стражей до 10 января 2018 года. Несколько ранее следствие предъявило ему обвинение в умышленном убийстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», обвиняемый рассказал следователям, что слышал голоса соседей, которые «позорили его», а шипение газа должно было эти голоса заглушить. Отсоединив шланг, Копытов ушел из квартиры. В результате взрыва обрушился угловой подъезд девятиэтажного панельного дома, в результате чего погибли семь человек.