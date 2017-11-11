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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:24  11 ноября 2017 0

Подозреваемый устроил взрыв дома в Ижевске, чтобы «заглушить голоса»

Стали известны новые подробности ЧП в ИжевскеФото: Mash

Стали известны новые подробности ЧП в Ижевске, где в результате взрыва газа в жилом доме, по официальным данным, погибли семь человек. Подозреваемый рассказал, что «слышал голоса соседей» и газом пытался заглушить их.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, у следствия есть основания полагать, что шланг газовой плиты подозреваемый Александр Копытов отсоединил от сети газораспределителя умышленно. Следователям подозреваемый заявил, что слышал голоса соседей, которые «позорили его», а шипение газа должно было эти голоса заглушить. Известно, что Копытов, отсоединив шланг, скрылся из квартиры. В результате взрыва обрушился угловой подъезд девятиэтажного панельного дома на улице Удмуртской, 261. ЧП произошло днем 9 ноября.

Копытова обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Однако у следствия есть сомнения в его психическом здоровье, поэтому его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Следственное управление обращается к населению с просьбой предоставить имеющиеся фото- и видеоматериалы по взрыву, включая записи видеорегистраторов, установленных в автомобилях, камер наружного наблюдения, камер мобильных устройств и так далее. Материалы с указанием автора и контактного телефона можно переслать на электронную почту press@18.sledcom.ru или по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 49.

11-12 ноября в Удмуртии объявлены днем траура по погибшим при взрыве газа в доме на Удмуртской, 261. В городе идет сбор средств и вещей для пострадавших от взрыва, открыты несколько волонтерских центров. Соцработникам уже удалось собрать постельное белье, одеяла и подушки, теплые вещи, предметы личной гигиены и продукты. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией». Единовременные выплаты получили уже более 70 человек.

Наталья Володина
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