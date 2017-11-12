В тюменском селе Шорохово на свинокомплексе ООО «Комплекс» обнаружен очаг африканской чумы свиней. Глава региона Владимир Якушев провел оперативный штаб по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации. В данный момент специалисты проводят ликвидацию животных в зараженном районе, службы работают в круглосуточном режиме, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Тюменской области
Владимир Якшев подписал сразу два документа в связи с выявлением африканской чумы. Первый — постановление «Об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Исетского района», второй — распоряжение «Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе».
Карантин будет действовать в Исетском районе минимум до 10 декабря. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.
Расположенный в Шорохово свинокомплекс является одним из крупнейших предприятий региона по разведению свиней, уточняет агентство park72.ru. В данный момент ветслужба инспектирует подворья, крупные хозяйства, а также производства, использующие свинину. Проводится дезинфекция, отчуждение сельскохозяйственных животных и мясной продукции. В селе введен пропускной режим, досматривается транспорт.
Ранее в Челябинской и Курганской областях под нож из-за африканской чумы свиней были вынуждены пустить сотни домашних животных. Так, На Южном Урале в поселке Тимирязевском Чебаркульского района первый падеж свиней был зафиксирован еще 30 октября. Там из-за болезни погибло более 36 животных. Местным фермерам придется уничтожить все поголовье. В населенном пункте введен режим ЧС. В поселке установлено три круглосуточных санитарных поста, специалисты осматривают животных в хозяйствах, кроме того, ограничен ввоз и вывоз животных, а также мясной продукции и кормов.
В Зауралье торопятся с забоем скота из-за вспышки африканской чумы свиней на границе региона — в Чебаркульском районе Челябинской области. Как ранее писало «URA.RU», в Альменевском, Сафакулевском, Щучанском и Целинном — свиней держат, в основном, в личных подсобных хозяйствах. Фермеры в ускоренном режиме проводят забой свиней, чтобы избежать негативных последствий в случае проникновения в регион чумы.