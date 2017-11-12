Пьяные полицейские отказались платить в стриптиз-клубе и угрожали Росгвардии. ВИДЕО

Приехавшие из Саратова в Волгоград полицейские отказались заплатить в местном стриптиз-клубе, где они развлекались всю ночь. Уладить конфликт не удалось даже сотрудникам ЧОП и прибывшим на вызов представителям Росгвардии.
По словам очевидцев, полицейские не скупились в тратах, угощая всех девушек, желающих составить им компанию. Однако позже сказали, что их обсчитали, когда под утро силовикам принесли счет в 10 тысяч рублей, передает Life.ru.
Администрация заведения вызвала представителей ЧОПа и Росгвардии, чтобы успокоить силовиков. На записи видно, что уладить конфликт не удалось: полицейские обрушили на них поток нецензурных ругательств с угрозами. Инцидент завершился тем, что в стрип-клуб приехал оперативные дежурный волгоградской полиции, который посадил саратовских коллег в машину и отвез в отделение полиции.
В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили участие своих сотрудников в пьяном конфликте, отметил, что они действительно нарушили общественный порядок. В ведомстве проведут служебную проверку. «Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — говорится в сообщении регионального главка.
Видео: Блокнот Волгоград