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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:37  13 ноября 2017 2

Занимавшийся сексом с Волочковой бизнесмен объявил награду за голову хакеров, сливших голые фото

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, грудь, наряд, волочкова анастасия
За информацию о хакерах, выложивших интимные фото Волочковой, обещано вознаграждениеФото: Илья Московец © URA.RU

Бизнесмен Чермен Дзотов пообещал заплатить 20 тысяч рублей тому, кто сообщит ему информацию о хакерах. которые полгода назад взломали его телефон, а недавно выложили в Сети интимные фото с балериной Анастасией Волочковой.

«Я заплачу тем, кто найдет мне ФИО и местоположение хакера, взломавшего мой телефон в марте 2017 года», — написал 29-летний бизнесмен на своей странице в Instagram. Он отметил, что полиция пока бездействует, поэтому собирается подавать заявление в прокуратуру. Кроме того, Дзотов уточнил, что уже нанял детектива.

Дзотов ранее пояснил, что неизвестные похитили данные его телефонной карты и взломали все социальные сети. Достоянием хакеров стали интимные снимки, на которых бизнесмен занимается сексом с Анастасией Волочковой. На фото, как напоминает портал «Дни.ру», танцовщица запечатлена без одежды, стоящей на коленях, а позади нее — мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантное фото. «В интернете мошенники начали распространять мои интимные фото с Волочковой после того, как я отказался им выплатить деньги. Бог им судья», — написал тогда бизнесмен. Он рассказал, что уже год не общается с балериной и опасается, что эти фотографии могут испортить ее нынешние отношения.

Сама Анастасия, как ранее писало «URA.RU», считает, что Дзотов пытается «пиариться» на ее интимных снимках. «Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии», — отреагировала на появление интимных фото балерина.

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Фото: SUPER

Нина Калинина
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