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11 ноября 2017
10 ноября 2017
03:57  11 ноября 2017 0

Волочкова прокомментировала скандал со своими постельными снимками

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Балерина не поверила оправданиям бывшего любовникаФото: Instagram Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова ответила своим обидчикам, недавно опубликовавшим её интимные фото. Балерина уверена: бизнесмен, с которым она запечатлена на скандальных кадрах, пытается «пропиариться» за ее счет.

Чермен Дзотов, фигурирующий на снимках, обвинил в сливе хакеров, взломавших его аккаунт в соцсети, но Волочкова не поверила оправданиям бизнесмена. «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья, — приводит „КП“ слова балерины. — Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет».

Также Анастасия заявила, что не собирается отвечать за чужие ошибки. «Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков», — добавила Волочкова.

Напомним, в пятницу, 10 ноября неизвестные выложили в Сеть снимки, на которых бизнесмен Чермен Дзотов занимается сексом с девушкой, похожей на Анастасию Волочкову. Позже автор фото подтвердил, что кадры не являются поддельными, а в интернете появились благодаря хакерам, взломавшим его аккаунт. Пользователи сети, как и пострадавшая балерина, в историю не поверили, обвинив мужчину в самопиаре.

Наталья Полетавкина
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