12:12 13 ноября 2017 4

Теперь добираться на Гору мертвецов станет комфортнее Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фонд памяти группы Дятлова запросит 2 миллиарда рублей на обустройство дороги на перевал Дятлова. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фонда Юрий Кунцевич. Средства необходимы на восстановление дороги от Ивделя к Главному Уральскому хребту, сооружение мостов на этой дороге через северные реки и обустройство биваков на пешей части маршрута до самого перевала Дятлова.

«Всего будет девять биваков — Игоря Дятлова, Людмилы Дубининой и так далее — по имени каждого из дятловцев, — рассказал агентству Кунцевич. — Надо, чтобы человек знал, что через сколько-то километров его ждет обустроенная стоянка с навесом, дровами, чтобы можно было отдохнуть, переночевать». По мнению руководителя дятловского фонда, обустроенная тропа поможет избежать жертв, так как на перевал Дятлова ежегодно ходят (или ездят на внедорожной технике) сотни человек. Для строительства биваков планируется задействовать те эскизные проекты, которые уже разработали екатеринбургские студенты-архитекторы.

Основательного ремонта требует и дорога от города Ивделя до брода через реку Ауспию, откуда обычно начинается пеший маршрут. Сейчас по ней может проехать только техника высокой проходимости (так называемые «вахтовки» на базе автомобилей КамАЗ, ГАЗ-66 или «Урал»), при этом на 150 км пути уходит по 5-10 часов (в зависимости от состояния дороги), а переправы «вброд» через реки (Северная Тошемка, Вижай) даже для таких автомобилей опасны (ранее «URA.RU» публиковало видео о том, как такие машины «плавают» через реку). Поэтому часть расходов, по мнению авторов инициативы, должна пойти на восстановление или сооружение мостов.

Точной калькуляции всех расходов пока нет, но сумма в 2 миллиарда рублей не представляется активистам дятловского фонда излишней. ТРЦ «Радуга-Парк» стоил около восьми миллиардов, одну четвертую часть этой суммы, наверное, можно найти», — предполагает Юрий Кунцевич. Выступить официально с этой инициативой и запросить у властей средства на дорогу на перевал Дятлова активисты фонда планируют 2 февраля на ежегодной дятловской конференции.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного зафиксирована вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна. В последние годы Перевал Дятлова стал своеобразной Меккой для туристов: ежегодно сотни людей из России и других стран приезжают на Северный Урал, чтобы побывать на этом месте.

Видео: как машины преодолевают северные реки «вплавь».