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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
12:05  07 июня 2017 0

Под перевалом Дятлова машина «переплыла» реку. ВИДЕО

Экстремальная заброска туристов в районе перевала Дятлова во время половодьяСкриншот: YouTube

В Сети появилось видео, как вахтовка на базе автомобиля «Урал» преодолевает разлившуюся реку. Автомобиль заезжает в воду с одного берега, переезжает реку по броду и спокойно «вылазит» на противоположный берег. Когда машина оказывается в самом глубоком месте, у зрителей ролика складывается ощущение, что она плывет по реке. «Уралы молодцы, красиво идут!» — комментируют пользователи.

Как удалось выяснить «URA.RU», в ролике снята переправа через реку Вижай. «Туристов с Перми на Ауспию забрасывали, — рассказал агентству Владимир, пилот «водоплавающего «Урала». По его рассказу, запись сделана 3 июня. Сейчас воды еще больше стало — вода на метр «прыгнула», — говорит водитель.- Скоро надо будет ехать забирать группу — на лодках, наверное, поплывем».

В мае перевал Дятлова традиционно оказывается отрезанным от цивилизации: в середине и даже в конце мая идет активное таяние снега, реки разливаются, и добраться до Ауспии (начало маршрута на перевал Дятлова) невозможно. «Паломничество» туристов на перевал Дятлова возобновляется с началом лета. В этом году первые группы уже забросились в район перевала.

Перевал Дятлова на Северном Урале является своеобразной меккой для туристов из России и других стран: здесь 2 февраля 1959 года пропала группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного — вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина гибели людей до сих пор точно не установлена.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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