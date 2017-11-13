В Курганской областной клинической больнице пациентам пришлось на себе поднимать на третий этаж девушку, которая нуждалась в операции. Как говорят очевидцы, в медучреждении нет свободного персонала, а также не работает лифт.
Пост с описанием вопиющего случая появился в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». «Утром привезли девушку в полусознательном состоянии на операцию. Как во время Великой отечественной войны попросили нас, пациентов, кто ходит, дотащить бедную девушку до операционной. Среди тех, кто нес девушку, были и женщины», — поведал очевидец на условиях анонимности.
Рассказ анонима вызвал бурю эмоций у курганцев. «Недостаточная мотивация, то есть мизерные зарплаты. Согласитесь, на хлебе и воде далеко не уедешь», — грустно отметил Евгений Викторович. «Это норма, меня после кесарево вообще уносили в роддом с операционной работники, которые делали ремонт в больнице», — поделилась Татьяна Чистякова. Однако нашлись и те, кто увидел в ситуации позитив. «Это хорошо, что люди стали хоть как-то помогать друг другу», — подчеркнул Леонид Дранкин.
Как сказала «URA.RU» начальник управления оказания медицинской помощи областного департамента здравоохранения Елена Островских, ведомству об инциденте неизвестно. «Скорее всего, это единичный случай, стечение обстоятельств. К работе областной клинической больнице в плане технического обеспечения претензий никогда не было, лифты там всегда работали», — заявила она. Елена Островских добавила, что для решения проблемы пациенты могут обратиться с жалобой в департамент. Оперативно связаться с главным врачом больницы корреспонденту агентства не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что медработники детской поликлиники Кургана поднимают бунт.